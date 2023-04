Giletti, la vita sotto scorta per le minacce mafiose: «Ho uno scoop sui festini vip a cui andava Messina Denaro» (Di sabato 1 aprile 2023) Nella puntata di Non è l’Arena su La7, Massimo Giletti ha anticipato che ci sarà un’importante rivelazione a proposito dei «festini che avvenivano in una villa a Palermo a cui partecipavano politici, imprenditori, il gotha palermitano e ogni tanto anche Matteo Messina Denaro». Intervistato a L’attimo fuggente su Giornale Radio da Luca Telese e Giuliano Guida, il conduttore ha raccontato quanto sia diventata sempre più complicata la sua vita dopo le inchieste soprattutto sulla mafia che ha deciso di portare avanti: «Sono sempre più duramente sotto scorta… ho ricevuto lettere di minacce, ma non ho mai esistito ad andare oltre, anche quando ero alla Rai». Giletti racconta la sua vita sotto ... Leggi su open.online (Di sabato 1 aprile 2023) Nella puntata di Non è l’Arena su La7, Massimoha anticipato che ci sarà un’importante rivelazione a proposito dei «che avvenivano in una villa a Palermo a cui partecipavano politici, imprenditori, il gotha palermitano e ogni tanto anche Matteo». Intervistato a L’attimo fuggente su Giornale Radio da Luca Telese e Giuliano Guida, il conduttore ha raccontato quanto sia diventata sempre più complicata la suadopo le inchieste soprattutto sulla mafia che ha deciso di portare avanti: «Sono sempre più duramente… ho ricevuto lettere di, ma non ho mai esistito ad andare oltre, anche quando ero alla Rai».racconta la sua...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : Giletti, la vita sotto scorta per le minacce mafiose: «Ho uno scoop sui festini vip a cui andava Messina Denaro» - rietin_vetrina : 87enne morto bruciato, Giletti (SPI CGIL): “Si ripropone il tema della dignità e promozione condizioni di vita indi… - lugliononzero : @QLexPipiens Giletti merita l'inferno ... come tutti gli altri e in questa vita o nella prossima verrà adeguatamente ricompensato - 14C800 : @stevieansioso Me la staccassero. Altrimenti che muoia se devono pagare Fazio 4mln, Giletti che fa la pubblicità de… - GiancarloChir11 : Giletti minacciato: 'Voglio che si sappia', cosa gli hanno spedito -