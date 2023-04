Giffoni diventa set di un film | ecco quando si terrà il casting

(Di sabato 1 aprile 2023) Scopriamo insiemesiilper il nuovodiprodotto da Cattleya/Isola Verdes e distribuito da Paramount+.set di un: la Multimedia Valley sarà infatti una delle principali location del nuovoprodotto da Cattleya/Isola Verdes, distribuzione Paramount+. Un evento straordinario che, nella prima metà di maggio, vedràtrasformarsi in un set cinematografico. Ilsigiovedì 6 aprile dalle 14:00 alle 18:30, presso le sale della Multimedia Valley (non serve prenotazione). Il titolo provvisorio delè Cassino in Ischia e saranno coinvolti bambini, giovani ...

location di un film prodotto da Cattleya/Isola Verde films e distribuito da Paramount plus: giovedì 6 il casting negli spazi della Multimedia valley, poi nella prima metà di maggio ...Napoli come non l'hai mai vista: il racconto dei più giovaniun film breve con il progetto del Comune, diFilm Festival e diInnovation Hub " La Voce dei Giovani Napoli " è il progetto ideato e curato da Comune di Napoli,...Napoli come non l'hai mai vista: il racconto dei più giovaniun film breve con il progetto del Comune, diFilm Festival e diInnovation Hub "La Voce dei Giovani Napoli" è il progetto ideato e curato da Comune di Napoli,...

StampaSiete pronti a vivere la magia del grande cinema, a farvi travolgere dalle emozioni e a dare vita ai sogni A Giffoni, ancora una volta, è possibile. La Multimedia Valley sarà infatti una delle ...Giffoni diventa location di un film prodotto da Cattleya/Isola Verde films e distribuito da Paramount plus: giovedì 6 il casting negli spazi della Multimedia valley, poi nella ...