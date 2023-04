Gianmarco Petrelli, chi è il ballerino di Amici 22: età, di dov’è, fidanzata, foto e Instagram (Di sabato 1 aprile 2023) Amici, il talent show più amato e seguito di sempre, che vede alla conduzione Maria De Filippi, ha riaperto i battenti a settembre. E tra i ballerini, si è messo in gioco e ha dimostrato a tutti la sua bravura, il suo talento, anche Gianmarco Petrelli, che è stato un volto noto del programma. Ed è stato scelto, inaspettatamente, dalla maestra Alessandra Celentano, nonostante il ‘no’ secco di Raimondo Todaro, che lo ha spesso messo in sfida. E lo ha messo duramente alla prova. Gianmarco, però, è riuscito a ottenere la tanto ambita maglia del Serale. La scorsa settimana, purtroppo, ha dovuto lasciare il talent: è stato eliminato. E oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone! View this post on Instagram A post shared by Gianmarco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023), il talent show più amato e seguito di sempre, che vede alla conduzione Maria De Filippi, ha riaperto i battenti a settembre. E tra i ballerini, si è messo in gioco e ha dimostrato a tutti la sua bravura, il suo talento, anche, che è stato un volto noto del programma. Ed è stato scelto, inaspettatamente, dalla maestra Alessandra Celentano, nonostante il ‘no’ secco di Raimondo Todaro, che lo ha spesso messo in sfida. E lo ha messo duramente alla prova., però, è riuscito a ottenere la tanto ambita maglia del Serale. La scorsa settimana, purtroppo, ha dovuto lasciare il talent: è stato eliminato. E oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone! View this post onA post shared by...

