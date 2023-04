Giallini torna Schiavone "Io malinconico come lui. Non fumo marijuana ma mi arresterebbero" (Di sabato 1 aprile 2023) L'attore è il vicequestore Rocco finito anche nella polemica politica: "La destra fa il proprio lavoro" Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) L'attore è il vicequestore Rocco finito anche nella polemica politica: "La destra fa il proprio lavoro"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Giallini torna Schiavone 'Io malinconico come lui. Non fumo marijuana ma mi arresterebbero' - infoitcultura : Rocco Schiavone, Marco Giallini torna in tv: «Il mio personaggio scomodo ma autentico» - infoitcultura : 'Rocco Schiavone', torna il vicequestore Marco Giallini - infoitcultura : Rocco Schiavone 5: Marco Giallini torna su Rai2 nei panni del sarcastico e cinico vicequestore d'Aosta - Nico_Uff_Stampa : RT @Raiofficialnews: “Nella quinta stagione ritroviamo #RoccoSchiavone guarito ma stanco!” Marco Giallini torna a vestire i panni del vice… -