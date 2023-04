Gf Vip | Giaele De Donà tenera con Oriana Marzoli | «Sono più legata a te che a tante mie amiche fuori»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solearmyy : RT @teamsoleilsorge: Tavassi: -“Questo è il gf vip 7 2023: Giaele, Micol, Oriana, Alby, Milena” Micol: -“Nikita” Tavassi: -“Nikita non l'ho… - alessandrataban : RT @teamsoleilsorge: “Gf vip 7 2023: Giaele, Micol, Oriana, Alberto, Milena, Tavassone” Giaele: -“Nikita ??” Tavassi che “per dimenticanza… - cinzia81670755 : RT @teamsoleilsorge: “Gf vip 7 2023: Giaele, Micol, Oriana, Alberto, Milena, Tavassone” Giaele: -“Nikita ??” Tavassi che “per dimenticanza… - IliZ80561907 : RT @teamsoleilsorge: “Gf vip 7 2023: Giaele, Micol, Oriana, Alberto, Milena, Tavassone” Giaele: -“Nikita ??” Tavassi che “per dimenticanza… - soloxilgf : RT @teamsoleilsorge: Tavassi: -“Questo è il gf vip 7 2023: Giaele, Micol, Oriana, Alby, Milena” Micol: -“Nikita” Tavassi: -“Nikita non l'ho… -

...GF7, ci sarà spazio per l'ultimo eliminato: solo uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi accederà all'ambita finalissima, affiancando i già finalisti Oriana Marzoli , Micol Incorvaia ,...Ancheriflette sul fatto che tra qualche giorno l'avventura del Grande Fratellosarà solo un bellissimo ricordo allora non bisogna avere rimpianti e godersi al meglio gli ultimi giorni ...Il Grande Fratello7 si appresta a decretare il suo vincitore . Dopo oltre sette mesi di messa in onda, il reality ... l'eccentrica Nikita Pelizon, l'educata Micol Incorvaia, la placida Sofia...

Gf Vip, Giaele De Donà su Nikita: «Sembra che il pubblico a casa abbia capito più lei degli altri» leggo.it

Tavassi le nasconde le extension in Giardino per giocare, ma la VIP non la prende come un gioco e discute con l'amico ...Dopo le recenti dichiarazioni Elenoire Ferruzzi torna a parlare di NIkita Pelizon e rivela: "Dopo il GF Vip le parlerò" ...