Gf Vip, Edoardo Tavassi richiamato da Signorini: "È l'ultima volta"

Il conduttore è dovuto intervenire entrando virtualmente nella Casa per richiamare Edoardo a tenere un atteggiamento educato e rispettoso

