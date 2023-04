“GF Vip 7”, choc prima della finale: Alfonso Signorini ha preso una decisione (Di sabato 1 aprile 2023) News Tv. Ne sono successe di ogni in questa lunga edizione del GF Vip e anche oggi, che mancano due giorni alla finale che andrà in onda lunedì 3 aprile 2023, i concorrenti devono stare sempre sull’attenti. Uno di loro in particolare, è al centro dell’ennesimo richiamo da parte del programma. In virtù di ciò, Alfonso Signorini ha preso una dura decisione. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, la clamorosa decisione sulla finale arriva dall’alto Leggi anche: “GF Vip 7”, la rivelazione dell’ex Vippona: i tre modi per comunicare con “fuori” “GF Vip”, Edoardo Tavassi a rischio squalifica: le parole di Signorini Edoardo Tavassi rischia la squalifica ad un passo dalla finale del GF Vip? A quanto pare, sì. Il vippone è ... Leggi su tvzap (Di sabato 1 aprile 2023) News Tv. Ne sono successe di ogni in questa lunga edizione del GF Vip e anche oggi, che mancano due giorni allache andrà in onda lunedì 3 aprile 2023, i concorrenti devono stare sempre sull’attenti. Uno di loro in particolare, è al centro dell’ennesimo richiamo da parte del programma. In virtù di ciò,hauna dura. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, la clamorosasullaarriva dall’alto Leggi anche: “GF Vip 7”, la rivelazione dell’ex Vippona: i tre modi per comunicare con “fuori” “GF Vip”, Edoardo Tavassi a rischio squalifica: le parole diEdoardo Tavassi rischia la squalifica ad un passo dalladel GF Vip? A quanto pare, sì. Il vippone è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip, rivelazione choc di una ex vippona: 'Nella Casa arrivano notizie da fuori' - infoitcultura : Gf Vip, Oriana prende a schiaffi Antonino. Spunta il video choc - ADecorti : Non ho altro da aggiungere se non una sonora risata. #FUORITAVASSI IN TENDENZA DA MESI, a partire dall'isola. Ha 40… - infoitcultura : GF VIP 7, Incorvassi ai ferri corti? Sfuriata choc di Tavassi: 'Sei una povera...' - Piovegovernolad : 'Occhio a Oriana, ho capito una cosa'. GF Vip, choc tra Tavassi e Micol: gliel'ha dovuto dire di nascosto dagli alt… -