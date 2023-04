GF Vip 7, Alfonso Signorini perdona Edoardo Tavassi: “Adesso goditi la finale” (Di sabato 1 aprile 2023) La settimana che porta alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla rabbia di buona parte degli utenti social. Non a caso, Edoardo Tavassi si è reso protagonista di una lite molto accesa con Micol Incorvaia. Sono volati paroloni che stonano con il nuovo regolamento attuato nell’ultima parte del reality. Per tale motivo, diversi telespettatori hanno chiesto la squalifica del ragazzo, in riferimento ai provvedimenti verso gli altri inquilini eliminati per le stesse ragioni. Tuttavia, Alfonso Signorini, ha deciso di perdonarlo. Grande Fratello Vip 7: la rabbia del web Qualche giorno fa, dopo un gioco di gruppo, Edoardo Tavassi ha avuto una fortissima discussione con Micol Incorvaia perché ha sbagliato alcune ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 aprile 2023) La settimana che porta alladella settima edizione del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla rabbia di buona parte degli utenti social. Non a caso,si è reso protagonista di una lite molto accesa con Micol Incorvaia. Sono volati paroloni che stonano con il nuovo regolamento attuato nell’ultima parte del reality. Per tale motivo, diversi telespettatori hanno chiesto la squalifica del ragazzo, in riferimento ai provvedimenti verso gli altri inquilini eliminati per le stesse ragioni. Tuttavia,, ha deciso dirlo. Grande Fratello Vip 7: la rabbia del web Qualche giorno fa, dopo un gioco di gruppo,ha avuto una fortissima discussione con Micol Incorvaia perché ha sbagliato alcune ...

