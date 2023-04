Gevi Napoli-Germani Brescia | Lega Basket A | ultime e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 aprile 2023) Punti pesantissimi nella zona rossa dellaA in quello che sarà, a tutti gli effetti, uno scontro valido per la salvezza. Animi tesi e nervi che potrebbero saltare (a livello sportivo) in un incontro di bassa classifica che potrebbe sospingere la vincitrice verso una dimensione più sicura lasciando la sconfitta nelle sabbie mobili di graduatoria e, soprattutto, emotive. Sul parquet del capoluogo campano, i padroni di casa diattendono gli ospiti diper la ventiquattresima giornata del massimo campione di pallacanestro italiano: ecco lesue dove sarà possibile assistere intelevisiva alla ...