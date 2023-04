"Gesti sbagliati, ne risponderanno": Gualtieri contro gli eco-teppisti (Di sabato 1 aprile 2023) "Gli ambientalisti, hanno compiuto un atto illegale, dannoso e sbagliatissimo è giusto che rispondano in base alla legge. Bisogna essere severi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivato alla Barcaccia, a piazza di Spagna, dopo il blitz dei tre ambientalisti.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) "Gli ambientalisti, hanno compiuto un atto illegale, dannoso essimo è giusto che rispondano in base alla legge. Bisogna essere severi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto, arrivato alla Barcaccia, a piazza di Spagna, dopo il blitz dei tre ambientalisti.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

