Gerry Scotti, il funerale in diretta da Pio e Amedeo divide i fan: “Agghiacciante” | VIDEO (Di sabato 1 aprile 2023) Gerry Scotti, il funerale in diretta da Pio e Amedeo divide i fan: “Agghiacciante” VIDEO Ieri sera, 31 marzo 2023, Gerry Scotti è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di Felicissima Sera – All inclusive, lo show del duo comico formato da Pio e Amedeo in onda su Canale 5. Il conduttore è stato coinvolto in un siparietto particolare che ha scatenato più di qualche critica da parte dei telespettatori. In pratica è stato celebrato il suo funerale in diretta tv. Lo sketch sulla finta morte del conduttore è stato ritenuto però dai telespettatori “inquietante” e di “cattivo gusto”. Ma cosa è successo? Pio e Amedeo si sono immaginati il ... Leggi su tpi (Di sabato 1 aprile 2023), ilinda Pio ei fan: “Ieri sera, 31 marzo 2023,è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di Felicissima Sera – All inclusive, lo show del duo comico formato da Pio ein onda su Canale 5. Il conduttore è stato coinvolto in un siparietto particolare che ha scatenato più di qualche critica da parte dei telespettatori. In pratica è stato celebrato il suointv. Lo sketch sulla finta morte del conduttore è stato ritenuto però dai telespettatori “inquietante” e di “cattivo gusto”. Ma cosa è successo? Pio esi sono immaginati il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silviapink_ : RT @estufa___: GERRY SCOTTI HA IL MIO CUORE?? #FelicissimaSera - infoitcultura : Gerry Scotti, il funerale in diretta da Pio e Amedeo. L'inquietante scena scatena il web: «Agghiacciante» - infoitcultura : Gerry Scotti morto, sconcerto a Canale 5 in prima serata - infoitcultura : Il surreale funerale di Gerry Scotti a Felicissima Sera: “Muori e ci lasci Enrico Papi?” - infoitcultura : 'Non volevo farti piangere': Gerry Scotti commuove Pio, il video del fuorionda di Felicissima Sera -