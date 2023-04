Gerry Scotti fa piangere Pio D’Antini nel fuori onda: “So quant’è difficile” (Di sabato 1 aprile 2023) Nella seconda puntata di Felicissima Sera, i telespettatori hanno visto Gerry Scotti tra gli ospiti della serata. Un momento di grandissimo divertimento, con il duo foggiano che ha simulato il funerale del noto conduttore. Tuttavia, alla fine della trasmissione, è stato trasmesso un “fuori onda” davvero molto toccante. Lo zio d’Italia, non a caso, si esibito in una storica canzone per omaggiare il padre di Pio D’Antini scomparso in questi giorni. Gerry Scotti: il tributo al padre di Pio D’Antini Solo qualche settimana fa, Pio D’Antini aveva pubblicato sui social un post in cui annunciava la morte di suo padre dopo una lunga malattia. Parole toccanti che avevano commosso il web: “Hai smesso di soffrire e forse era ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 aprile 2023) Nella secpuntata di Felicissima Sera, i telespettatori hanno vistotra gli ospiti della serata. Un momento di grandissimo divertimento, con il duo foggiano che ha simulato il funerale del noto conduttore. Tuttavia, alla fine della trasmissione, è stato trasmesso un “” davvero molto toccante. Lo zio d’Italia, non a caso, si esibito in una storica canzone per omaggiare il padre di Pioscomparso in questi giorni.: il tributo al padre di PioSolo qualche settimana fa, Pioaveva pubblicato sui social un post in cui annunciava la morte di suo padre dopo una lunga malattia. Parole toccanti che avevano commosso il web: “Hai smesso di soffrire e forse era ...

