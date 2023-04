(Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio, 01 aprile 2023 "Ildelè undi Roma e Bruxelles. Penso che il governono sia consapevole che ne siamo consapevoli anche noi come Commissione. Non è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leone52641 : RT @dassste: Trasmissione Zapping,rai radio 1:Angela Mauro:la Meloni rivendica successo nuova politica immigrazione dopo '2 giorni Bruxelle… - dassste : Trasmissione Zapping,rai radio 1:Angela Mauro:la Meloni rivendica successo nuova politica immigrazione dopo '2 gior… - 16Ciopa : #tg2post Gentiloni a Bruxelles, dopo il default della SVB, aveva rassicurato i risparmiatori sulle banche Europee.… - federic11330971 : @matteorenzi Di sicuro non è successo grazie al governo tra il 2013 al 2018 considerando i tagli fatti da te, letta… -

Cernobbio, 01 aprile 2023 "Ildel Pnrr è un obiettivo comune di Roma e Bruxelles. Penso che il governo italiano sia ... Così il Commissario Ue all'Economia, Paoloa margine del ...... ma al tempo stesso - sottolinea- stiamo lavorando insieme, la Commissione e il governo ... ildel Piano è un obiettivo comune. Non è un obiettivo delle due parti', evidenzia. In uno ...ha concluso rimarcando che il '' del Pnrr 'è un obiettivo comune' di Roma e Bruxelles. Penso che il governo italiano sia consapevole che ne siamo consapevoli anche noi come ...

Gentiloni: "Il successo del Pnrr è obiettivo comune Italia-Ue" La7

Sabato, 1 aprile 2023 Home > aiTv > Gentiloni: "Il successo del Pnrr è obiettivo comune Italia-Ue" (Agenzia Vista) Cernobbio, 01 aprile 2023 "Il successo del Pnrr è un obiettivo comune di Roma e ...Il commissario Ue all’Economia: “I soldi arriveranno quando arrivano, parere favorevole nel giro di pochissime settimane”. E assicura: “C’è margine per revisione, la Commissione Ue è flessibile” Cerno ...