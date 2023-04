Genoa | Martinez | “Vogliamo essere primi in Serie B Mai visto pubblico come nostro”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : Genoa, Martinez: “Dobbiamo continuare così. Tifosi? Mai visto un pubblico così” #SerieB - TommasoGelao : Ennesima vittoria del #Genoa in casa per 1-0. A decidere la gara, vista da oltre 30mila persone allo stadio… - psb_original : ?? Martinez blinda la porta contro la Reggina: la parata su Canotto è incredibile #SerieB - rep_genova : Genoa, Coda implacabile, Martinez è un muro, la serie A si avvicina [di Maurizio Moscatelli] [aggiornamento delle 0… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Genoa, Martinez para la Reggina Secondo posto più saldo #SerieB -

Grande vittoria per 1 - 0 delcontro la Reggina nell'anticipo del venerdì di Serie B. Un successo arrivato grazie a bomber Coda ma anche grazie alle parate del portiere Josep. Proprio l'estremo difensore, parlando ...La parata finale diQuando le partite non vengono chiuse, si possono concedere occasioni ... TAGSgilardino reggina CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Ad Alassio gli Onorato ...Il ritorno del bomber e una parata che vale un gol segnato. Massimo Coda e Josepsono i protagonisti della quarta vittoria consecutiva del, forse la più difficile e per questo ancora più bella. Lo hanno capito da subito i 30.755 che hanno riempito il Ferraris che ...

Martinez e il lavoro di squadra: è il portiere con la maggiore percentuale di porta inviolata Pianetagenoa1893.net

Il Genoa vince ancora e mister Gilardino è felice del quarto successo di fila in campionato. "Sono esausto dopo questa gara, anche perché io vivo le partite in modo energico anche con gli arbitri, e p ...