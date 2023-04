Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Genoa, la scommessa già vinta con il tuttocampista Frendrup: Genoa, la scommessa già vinta con il tuttocampista Fre… - Gazzetta_it : #Genoa, la scommessa già vinta con il tuttocampista #Frendrup - SiccardiCarlo : RT @pianetagenoa: Antonini: «Quella scommessa di Gasperini con me e Burdisso prima di un Napoli-Genoa» - - pianetagenoa : Antonini: «Quella scommessa di Gasperini con me e Burdisso prima di un Napoli-Genoa» - -

Se si facesse un minisondaggio nello spogliatoio rossoblù sul talento più puro della rosa di Gilardino, nessun dubbio che il più votato risulterebbe Morten Frendrup, 22 anni da compiere il prossimo 7 ..."Prima di un Napoli -, 1 - 1 del febbraio 2014 , il mister non ci vide svegli durante la ... stasera non andrete forte Facciamo una scommessa. Stasera li uccidiamo'. Lì per lì eravamo stanchi ma ...

Genoa, la scommessa già vinta con il tuttocampista Frendrup La Gazzetta dello Sport

Compirà 22 anni fra una settimana, ma quest’anno è il secondo giocatore più utilizzato della rosa di Gilardino. Merito (anche) della sua grande duttilità tattica ...Un noto ex calciatore del Genoa ha raccontato un aneddoto di quando vestita la maglia rossoblù insieme a Burdisso e il tecnico era Gasperini ...