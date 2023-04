Genitori lgbt: sindaco Savona, iscrizione atto legittimo (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Cinquantasette anni, sindaco dall'autunno 2021 Marco Russo aveva fatto parlare di sé perché era riuscito a riportare il centrosinistra a Savona, nel momento in cui il centrodestra dilagava in regione, province e comuni. Stavolta, l'avvocato "progressista e federatore", aggettivo che gli si deve per essere riuscito a rimettere insieme le varie anime del centrosinistra con la sua candidatura, torna sotto i riflettori per la decisione di iscrivere all'anagrafe il figlio di due mamme. sindaco, perché ha scelto di farlo? Teme ripercussioni? "Premetto che non è stato un atto di ribellione: ho ricevuto una richiesta di registrazione di un atto di nascita e, nella funzione di ufficiale di Stato civile, devo osservare la legge. Ho fatto un approfondimento normativo, ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Cinquantasette anni,dall'autunno 2021 Marco Russo aveva fparlare di sé perché era riuscito a riportare il centrosinistra a, nel momento in cui il centrodestra dilagava in regione, province e comuni. Stavolta, l'avvocato "progressista e federatore", aggettivo che gli si deve per essere riuscito a rimettere insieme le varie anime del centrosinistra con la sua candidatura, torna sotto i riflettori per la decisione di iscrivere all'anagrafe il figlio di due mamme., perché ha scelto di farlo? Teme ripercussioni? "Premetto che non è stato undi ribellione: ho ricevuto una richiesta di registrazione di undi nascita e, nella funzione di ufficiale di Stato civile, devo osservare la legge. Ho fun approfondimento normativo, ...

