Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : General Motors eliminerà Android Auto ed Apple CarPlay dai suoi veicoli elettrici - semioticmonkey : La General Motors ha deciso che non supporterà più apple carplay e android auto per favorire una piattaforma propri… - muramichele : RT @Lukyluke311: 3) Permettere alle aziende USA di stabilirsi in Cina e guadagnare miliardi 4) Rivoluzionare la General Motors facendole v… - newsdiborsa : ?? General Motors $GM prevede per i futuri veicoli elettrici di eliminare gradualmente le tecnologie Apple CarPlay… - agnoom : @valeangelsback Non è solo ex vicepresidente di Pfizer, è stato anche sindaco di New York, imperatore del Congo, am… -

USA E UE IN ALLERTA Le fabbriche non sono immuni dalla crisi di chip e semiconduttori, come sa bene. Infatti, lo stabilimento dell'americana sito a Silao, in Messico, ha riaperto dopo ...... South Korea, March 31, 2023 /PRNewswire/ - HL Mando, a company specializing in autonomous driving solutions for electric vehicles, was named a '2022 Supplier of the Year (SOY)' by...... South Korea, March 31, 2023 /PRNewswire/ - - HL Mando , a company specializing in autonomous driving solutions for electric vehicles, was named a "2022 Supplier of the Year (SOY)" by...

ChatGpt: General Motors potrebbe presto integrare il chatbot nelle auto WIRED Italia

General Motors sceglie di abbandonare Apple CarPlay e Android Auto, che consentono di bypassare i sistemi di infotainment. Lasciare Android Auto non significa però rinunciare a Google, perché ...LG ha ricevuto il riconoscimento Top Supplier per i risultati ottenuti nei settori dell’infotainment e della telematica al General Motors Award.