Gazzetta | l’Uefa tende la mano alla Juventus | ma dovrà prendere le distanze dalla Superlega

Leggi su sportface

(Di sabato 1 aprile 2023) Aleksander Ceferin è pronto are la, con la qualeè in pessimi rapporti ormai da oltre due anni, da quando il club bianconero insieme a Real Madrid e Barcellona ha continuato a promuovere il progetto di unaeuropea slegata dalle dinamiche Uefa. Ed è proprio a queste vicende che si ricollegano, secondo quanto riferisce Ladello Sport, le prove di disgelo:, infatti, chiedenuova società dilevecchia dirigenza e soprattutto di dare addio in modo definitivo. Va precisato, però, che si tratta di una situazione slegata da possibili future sanzioni che ...