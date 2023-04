Gazzetta – Inter, Onana verso il Chelsea. Può sbloccare il Lukaku-bis e Chalobah (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 09:04:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Il camerunese è valutato 40 milioni e il tavolo coi Blues è sempre più caldo. Sarà il portiere dell’Empoli il nuovo numero 1 nerazzurro? Dopo aver compiuto un colpo di Stato e fatto cadere il regime di Handanovic, dopo essere entrato nei cuori nerazzurri col sorriso bizzarro e le manone messe in Champions, André Onana a fine stagione potrebbe compiere un’altra azione: salutare tutti. E poi partire verso il Regno Unito. A sorpresa, e con dispiacere reciproco perché l’Inter è soddisfatta del proprio guardiano. Le contingenze economiche, però, impongono scelte estreme e, di fronte a certe cifre, soprattutto per un giocatore pagato zero, il club di Zhang non può certo fare ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 09:04:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato delladello Sport: Il camerunese è valutato 40 milioni e il tavolo coi Blues è sempre più caldo. Sarà il portiere dell’Empoli il nuovo numero 1 nerazzurro? Dopo aver compiuto un colpo di Stato e fatto cadere il regime di Handanovic, dopo essere entrato nei cuori nerazzurri col sorriso bizzarro e le manone messe in Champions, Andréa fine stagione potrebbe compiere un’altra azione: salutare tutti. E poi partireil Regno Unito. A sorpresa, e con dispiacere reciproco perché l’è soddisfatta del proprio guardiano. Le contingenze economiche, però, impongono scelte estreme e, di fronte a certe cifre, soprattutto per un giocatore pagato zero, il club di Zhang non può certo fare ...

