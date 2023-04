Gas, l’Europa non è ancora al sicuro ma il peggio (forse) è passato (Di sabato 1 aprile 2023) La stagione del riscaldamento si conclude con scorte record, offerta che per ora continua a correre e prezzo inferiore a 50 euro per Megawattora. Ma non bisogna dare nulla per scontato. E la domanda inizia a risalire Leggi su ilsole24ore (Di sabato 1 aprile 2023) La stagione del riscaldamento si conclude con scorte record, offerta che per ora continua a correre e prezzo inferiore a 50 euro per Megawattora. Ma non bisogna dare nulla per scontato. E la domanda inizia a risalire

