Galatasaray | Zaniolo in gol contro l' Adana di Montella

Due gol in tre partite di campionato. L'impatto di Nicolòin Turchia è stato molto positivo. Dopo la rete segnata al Kasimpasa, nella sua prima gara con la maglia del, l'ex giallorosso si è ripetuto anche contro l'Adana Demirspor , ...Ilè sempre più primo in classifica con 63 punti, a +9 sul Fenerbahce, anche se i rivali devono recuperare un paio di partite.ha chiuso la partita all'ultimo minuto.Un arrivo che potrebbe concretizzarsi con una partenza, si parla di Vlahovic ma anche di Kean, la punta italiana piace al(dove gioca il suo amico) ma anche al Paris Saint Germain,...

I bonus del trasferimento di Zaniolo al Galatasaray. Ecco i traguardi tra club e nazionale in cui deve... Voce Giallo Rossa

L'ex giallorosso, al secondo centro in tre partite di campionato, ha realizzato il rigore del definitivo 2-0 Due gol in tre partite di campionato. L'impatto di Nicolò Zaniolo in Turchia è stato molto ...