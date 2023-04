Fvg al voto il 2-3 aprile | si eleggono Presidente | Consiglio Regione FVG e 24 Sindaci

(Di sabato 1 aprile 2023) Il Friuli Venezia Giulia va al. Domenica 2, dalle 7 alle 23, e lunedì 3, dalle 7 alle 15, si vota per l’elezione deldellae per il rinnovo delregionale. Seggi aperti anche in 24 Comuni, tra cui Udine e Sacile Nelle stesse giornate si svolgeranno anche le elezioni in 24 Comuni della, tra cui quello di Udine e Sacile con più di 15.000 abitanti. In questi due Comuni è quindi previsto un eventuale turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 16, dalle 7 alle 23, e lunedì 17, dalle 7 alle 15. L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita la può richiedere all’ufficio ...

"L'appello che faccio è che tutti cittadini esprimano il loroanche per non indebolire i processi democratici", ha insistito Fedriga. .... Partito Democratico, Slovenska Skupnost, Patto per l'Autonomia, Open Sinistra, Alleanza Verdi ... Chi si reca alle urne per esprimere il proprioper le Elezioni Regionali 2023 in Friuli Venezia ...Nell'ultima tornata elettorale del 2018 le operazioni dierano concentrate in un'unica giornata e alle 12 avevano fatto registrare il 18,07%. Nelle singole circoscrizioni, l'affluenza alle 12 è ...

Elezioni regionali Fvg, in calo l'affluenza alle 19: ha votato il 29,31%. La giornata dei candidati. Lunedì si ilgazzettino.it

Alle 23, quando sono state esaminate 1351 sezioni su 1360, in Fvg hanno votato 387.762 elettori su 1.109.395 iscritti, pari al 34,95 per cento. Ovviamente, si vota per l'elezione del presidente della ...FVG - L’affluenza alle urne alle ore 22 per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è la seguente (dati ufficiosi, mancano alcune sezioni):Friuli Venezia Giulia – 370.200 vot ...