Furto in una sagrestia nel Napoletano, arrestato in provincia di Taranto (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ accusato di avere compiuto un Furto all'interno della sagrestia di una chiesa a Boscotrecase (Na), in due autovetture e ai danni di altri soggetti residenti nel Napoletano. Per questo motivo a Taranto, i carabinieri della stazione di Trecase, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all'arresto di una persona accusata di Furto, indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione. Tutto è scaturito dalla denuncia di un sacerdote di Boscotrecase a seguito del Furto consumato nell'agosto scorso all'interno della sagrestia della chiesa Santissima Addolorata. A questa azione erano poi ...

