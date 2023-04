Furto in chiesa a Boscotrecase: arrestato a Taranto (Di sabato 1 aprile 2023) Compie un Furto in chiesa a Boscotrecase. L’indagato dopo alcuni mesi avrebbe compiuto altri due furti. arrestato a Taranto Furto in chiesa a Boscotrecase. Nel corso della mattina odierna i Carabinieri della Stazione di Trecase hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari domiciliari nella città di Taranto. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari di del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale procura. A finire ai domiciliari un uomo gravemente indiziato di “Furto in abitazione, indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione”. A condurre le indagini i Carabinieri coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. L’attività ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Compie unin. L’indagato dopo alcuni mesi avrebbe compiuto altri due furti.in. Nel corso della mattina odierna i Carabinieri della Stazione di Trecase hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari domiciliari nella città di. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari di del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale procura. A finire ai domiciliari un uomo gravemente indiziato di “in abitazione, indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione”. A condurre le indagini i Carabinieri coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. L’attività ...

