Furti, non si ferma l'escalation in Irpinia: bande in azione a Montefredane (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalla città capoluogo a tutto l'hinterland avellinese arrivando nell'arianese e nel mandamento, non si placa l'allarme Furti in Irpinia. Nonostante un piano straordinario di controlli delle Forze dell'Ordine, intensificato qualche settimana da sotto il contro della Prefettura di Avellino, le bande di malviventi continuano ad agire industurbate. Nella tarda serata di ieri a dare l'allarme il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino: "In località Pisani ad Arcella si sono appena verificati dei Furti. Sono state avvisate le forze dell'ordine. Chiedo ai cittadini di essere attenti e di segnalare eventuali presenze sospette", l'appello del sindaco. I malviventi continuano ad agire anche quando le persone sono in casa, soprattutto in quelle abitazioni dei comuni e della città ...

