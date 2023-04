Fuorigrotta | rapina in banca | è caccia alla banda del buco

(Di sabato 1 aprile 2023) Nel pomeriggio di ieri, a ridosso dell’orario di chiusura, tre malviventi si sono introdotti, attraverso un, in unadel quartierea Napoli. E’ai malviventi che nel pomeriggio di ieri si sono introdotti all’interno della filiale dellaPopolare di Bari in via Diocleziano a Napoli, nel quartiere. I fatti

Napoli . Assalto alla Banca Popolare di Bari di via Diocleziano a. Una banda di rapinatori è entrata nell'istituto di credito intorno alle 16. I bancari stavano per chiudere la filiale, all'interno c'erano solo un paio di clienti e un uomo della ...

Rapina in banca da 100mila euro a Napoli: in azione la banda del buco. Sono spuntati improvvisamente, minacciando i presenti ...