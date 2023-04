“Fuan escluso dall’Università di Torino” | il vergognoso boicottaggio dei collettivi rossi

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 1 aprile 2023)Azione Universitaria è statodall’albo delle associazioni degli studenti riconosciutedi. Un’indiscrezione – fatta sfuggire ad arte, dal gruppo Studenti Indipendenti, proprio nei giorni del silenzio imposto dalle votazioni studentesche. Estromissione che si tradurrebbe in negazione di fondi e spazi nell’ateneo. “Una buffonata, ideata daiper zittire una voce che non si intona al loro coro. Evidentemente per la sinistra la libertà di espressione non vale per tutti, ma solo per loro”, commenta al Giornale l’assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone (FdI). LEGGI ANCHE, tra poliziotti aggrediti e centri sociali il Pd non ha dubbi: la melina per salvare l'Askatasuna Anarchici, gli amici di Cospito ...