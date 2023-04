Friuli al voto domenica 2 e lunedì 3: Fedriga ampiamente favorito. E Schlein mette le mani avanti (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto pronto per il voto in Friuli Venezia Giulia, dove domenica 2 e lunedì 3 aprile si rinnovano il consiglio regionale e 24 Comuni, tra i quali Udine e Sacile sopra i 15mila abitanti, dove dunque si potrebbe svolgere anche il ballottaggio nelle date del 16 e 17 aprile. Alle 16 di oggi i 1.360 seggi elettorali dei 215 Comuni della regione erano stati tutti regolarmente costituiti: resteranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Negli stessi orari di apertura dei seggi saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. Chi sono gli sfidanti di Massimiliano Fedriga A sfidare al voto il presidente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 aprile 2023) Tutto pronto per ilinVenezia Giulia, dove2 e3 aprile si rinnovano il consiglio regionale e 24 Comuni, tra i quali Udine e Sacile sopra i 15mila abitanti, dove dunque si potrebbe svolgere anche il ballottaggio nelle date del 16 e 17 aprile. Alle 16 di oggi i 1.360 seggi elettorali dei 215 Comuni della regione erano stati tutti regolarmente costituiti: resteranno aperti dodalle 7 alle 23 edalle 7 alle 15. Negli stessi orari di apertura dei seggi saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. Chi sono gli sfidanti di MassimilianoA sfidare alil presidente ...

