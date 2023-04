Francia, i numeri della riforma delle pensioni. Risparmi per 15 miliardi nel 2030, mentre la spesa per la difesa sale a 400 in 7 anni (+40%) (Di sabato 1 aprile 2023) Tagli certi oggi, in una situazione di surplus, per coprire un disavanzo incerto domani basato su stime controverse. C’è anche questo ad alimentare la veemente protesta dei cittadini francesi contro la riforma delle pensioni varata dal governo di Emmanuel Macron, che porterà l’età pensionabile da 62 a 64 anni, con un periodo contributivo che passerà da 41,75 a 43 anni. Debito pubblico, spesa pubblica e pressione fiscale sono ai massimi, ma gli obiettivi di finanza pubblica sono stati raggiunti, ha affermato il ministro Bruno Le Maire. E se anche gli stanziamenti per la difesa sono appena aumentati del 40%, perché procedere a tutti i costi con una riforma segnata da “tante difficoltà, contestazioni, adesso violenze, per recuperare 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Tagli certi oggi, in una situazione di surplus, per coprire un disavanzo incerto domani basato su stime controverse. C’è anche questo ad alimentare la veemente protesta dei cittadini francesi contro lavarata dal governo di Emmanuel Macron, che porterà l’età pensionabile da 62 a 64, con un periodo contributivo che passerà da 41,75 a 43. Debito pubblico,pubblica e pressione fiscale sono ai massimi, ma gli obiettivi di finanza pubblica sono stati raggiunti, ha affermato il ministro Bruno Le Maire. E se anche gli stanziamenti per lasono appena aumentati del 40%, perché procedere a tutti i costi con unasegnata da “tante difficoltà, contestazioni, adesso violenze, per recuperare 10 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IreneVeratti : Oggi il viso della Francia che combatte per contare, per esserci, per non essere più dei numeri è lui, malmenato da… - RA_LoriDue : RT @Adriano72197026: Francia 740.000 manifestanti in piazza numeri da capogiro!!?????? Dimissioni Macron???? i francesi NON mollano! https… - RA_LoriDue : RT @RobbyDreamer: Francia 740.000 manifestanti in piazza numeri da capogiro!!?????? Unisciti al canale - Pillandia : @JBeulemans All'origine era così: le province italiane erano identificate con 2 numeri (come avviene ancora oggi in… - pimpiripette : RT @Adriano72197026: Francia 740.000 manifestanti in piazza numeri da capogiro!!?????? Dimissioni Macron???? i francesi NON mollano! https… -