Francesco Totti e Ilary Blasi, continua la guerra legale tra i due ex coniugi (Di sabato 1 aprile 2023) Era il 3 febbraio scorso quando Ilary Blasi e Francesco Totti avevano preso parte alla terza udienza riguardante le loro separazione. In quell’occasione un accordo tra i due sembrava davvero lontanissimo, per via delle loro posizioni completamente discordanti. I due a livello sentimentale hanno completamente voltato pagina. Infatti, Totti è impegnato con Noemi Bocchi e Ilary è felicemente fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Ma nonostante ciò, tra i due ci sono ancora molte cose irrisolte e l’ultima udienza sembra confermare la cosa. E’ stato Il Corriere dello Sport a riportare quello che sarebbe successo tar Francesco e Ilary nel corso dell’ultima udienza: Udienza segreta presso il tribunale civile di Roma per ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 aprile 2023) Era il 3 febbraio scorso quandoavevano preso parte alla terza udienza riguardante le loro separazione. In quell’occasione un accordo tra i due sembrava davvero lontanissimo, per via delle loro posizioni completamente discordanti. I due a livello sentimentale hanno completamente voltato pagina. Infatti,è impegnato con Noemi Bocchi eè felicemente fidanzata con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Ma nonostante ciò, tra i due ci sono ancora molte cose irrisolte e l’ultima udienza sembra confermare la cosa. E’ stato Il Corriere dello Sport a riportare quello che sarebbe successo tarnel corso dell’ultima udienza: Udienza segreta presso il tribunale civile di Roma per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Dai, fai entrare il ragazzino'. Il 28 marzo 1993, 30 anni fa, Francesco @Totti esordiva in Serie A con la maglia… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Francesco Totti fa il suo debutto con la Roma ???? Il resto è Storia... #UCL - CorSport : 'Sto trattando un talento incredibile dall'Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante.… - ___juanan11 : RT @AntonioRMShirts: Francesco Totti. ?? Il Capitano. A.S. Roma ?????? 1º camiseta local temporada 2012/13. ???? - A_Martinez_ : RT @AntonioRMShirts: Francesco Totti. ?? Il Capitano. A.S. Roma ?????? 1º camiseta local temporada 2012/13. ???? -