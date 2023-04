Francesco dimesso dal Gemelli | presenzierà tutti i riti della settimana santa

(Di sabato 1 aprile 2023) Molti avevano pregato per lui e anche tantissimi non credenti gli avevano fatto gli auguri visto che quello che sta facendo il Papa per la pace e per l'accoglienza dei più deboli è straordinario. Papa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli.… - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - fanpage : #PapaFrancesco sarà dimesso domani - giuseppe_alto : Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. #Bergoglio #PapaFrancesco #Pasqua #SettimanaSanta… - giornali_it : Papa Francesco dimesso dal Gemelli. La battuta ai cronisti: “Ora riposatevi”. Domenica presiederà la messa e recite… -

Ore convulse per Papa, ma il lieto fine è arrivato. Il Santo Padre è statodall'ospedale Gemelli di Roma: Jorge Mario Bergoglio era stato ricoverato mercoledì per quella che si è rivelata essere una ...Papaè statoe ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. "La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papaè statodal Policlinico Universitario A. Gemelli. ...Nel lasciare il Policlinico Gemelli, da cui è statostamattina dopo tre giorni di ricovero per una bronchite, "Papaè uscito dall'auto e ha salutato le persone presenti". Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede,...

Papa Francesco dimesso dal policlinico Gemelli: "Ho sentito solo un malessere, non ho avuto paura" TGCOM

Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. 'La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa ...Questa mattina Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. Gemelli. Il Pontefice era ricoverato da mercoledì nell'ospedale capitolino a causa di un'infezione respiratoria ...