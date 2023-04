Fotogallery - Papa Francesco dimesso dal policlinico Gemelli | ' Non ho avuto paura'

il pontefice celebrerà la domenica delle palme 01 aprile 2023 10:57Francesco dimesso dal policlinico Gemelli: 'Non ho avuto paura' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - -...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciFrancesco dimesso dal policlinico Gemelli: 'Non ho avuto paura' - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow un poliziotto in ipotermia Porcia (Pordenone), coppia in auto finisce ...... coppia in auto finisce nel lago: morto 29enne - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow DURANTE LA SUA DEGENZA- Ilal Gemelli fa visita ai bimbi malati A MILANO- ...

Fotogallery - Il Papa al Gemelli fa visita ai bimbi malati TGCOM

Sanremo. Ai Martedì Letterari del Casinò Municipale, oggi pomeriggio, Mauro Mazza ha presentato la sua ultima fatica letteraria: “ Lo stivale e il cupolone” ( IL Timone). Hannoi partecipato: monsignor ...Un CubeSat costruito dal Politecnico di Torino e operato dall’Agenzia spaziale italiana entrerà in orbita per portare il messaggio di Papa Francesco pronunciato durante la preghiera solitaria in piazz ...