FOTO: Vince McMahon sfoggia i baffi alla cerimonia della Hall of Fame

Per diverse settimane, si è parlato molto di Vince McMahon e dei suoi baffi. La notizia, che in sè non sarebbe poi cosí clamorosa, in realtá ha suscitato interesse poichè per molti anni il numero uno della WWE ha mantenuto un determinato look. I baffi del Chairman. Sul canale Twitter di Wrestling News è stata pubblicata una FOTO ritraente Triple H, The Great Muta ed il Chairman, che per l'occasione ha sfoggiato il suo nuovo look.

Vince McMahon's mustache debuted last night. pic.twitter.com/3a8PyQTZ8I— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) April 1, 2023

I baffi a parte, l'apparizione di McMahon ad un evento ufficiale dopo diversi mesi dal suo "ritiro" potrebbe far pensare ad un lento rientro ...

