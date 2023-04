(Di sabato 1 aprile 2023)– Le figlie di Francesco, noto come “Cicciotto e’ mezzanotte” e capo storico deldei, sono tra le persone citate nella richiesta di rinvio aemessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Isabella Iaselli. La prima udienza è fissata per l’8 giugno. Le due figlie, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / Clan dei Casalesi, chiesto il giudizio immediato per Katia e Teresa Bidognetti -

... ritenuto colluso con ildei Casalesi. La notifica è stata eseguita l'altro giorno a seguito ... tra Caserta e la provincia (Casal di Principe e Arienzo), e nel basso Lazio (Gaeta e, in ...... ritenuto colluso con ildei Casalesi. Le indagini hanno consentito di accertare come gran ... tra Caserta e la provincia (Casal di Principe e Arienzo), e nel basso Lazio (Gaeta e, in ......"dei Casalesi". Sono stati così sottoposti a confisca, divenuta definitiva, 7 fabbricati, dislocati nel Casertano, tra Caserta, Casal di Principe e Arienzo, e nel Basso Lazio, tra Gaeta e,...

CLAN CASALESI, CHIESTO GIUDIZIO IMMEDIATO PER LE FIGLIE ... Latina Tu

È ormai sotto gli occhi di tutti il triste fenomeno del gioco d’azzardo, in continuo mutamento e diffusione, di crescente complessità e di non facile ...Appuntamento il 1 aprile nella Sala Ribaud del Comune di Formia con rappresentanti del mondo civile e sociale Formia – È ormai sotto gli occhi di tutti il triste fenomeno del gioco d’azzardo, in conti ...