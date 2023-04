Formazioni ufficiali | Juventus-Verona | Kean dal primo minuto | Gatti ancora titolare

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 1 aprile 2023) Ecco ledi. Scelte a sorpresa per Allegri che parte conda. Strategia in ottica Coppa?(Fonte: JuveDipendenza)Dopo la sosta per le nazionali è tempo di tornare in campo per lache dovrà così vedersela contro unvoglioso di punti salvezza. Allegri ha la testa alla Coppa Italia e non lo nasconde, infatti Vlahovic parte dalla panchina. Al suo posto inizia Moiseche farà da centravanti e con Angel Di Maria a girare alle sue spalle. Dopo gli acciacchi fisici gioca Fabio Miretti che viene chiamato al duro compito di rimpiazzare lo squalificato Adrien Rabiot. Ritorna disponibile Alex Sandro, ma andrà solo in panchina, dal ...