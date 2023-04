Fiumicino cuore d’oro: al via la raccolta di dolci pasquali da donare alle famiglie in difficoltà (Di sabato 1 aprile 2023) Fiumicino – In prossimità delle feste pasquali, in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Porto-Santa Rufina e le attività del territorio, l’assessorato alle attività produttive del Comune di Fiumicino ha organizzato una raccolta di dolci pasquali da destinare alle famiglie seguite dalle Caritas parrocchiali presenti nel comune. “Come già fatto negli scorsi anni, in occasione delle feste, anche questa volta abbiamo deciso di organizzare una staffetta solidale per consentire a tutte e tutti di passare giorni di festa in compagnia”, le parole dell’assessore Erica Antonelli. “Fiumicino mostra sempre il suo volto solidale, in tanti si sono detti disponibili a collaborare a questa iniziativa che ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023)– In prossimità delle feste, in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Porto-Santa Rufina e le attività del territorio, l’assessoratoattività produttive del Comune diha organizzato unadida destinareseguite dCaritas parrocchiali presenti nel comune. “Come già fatto negli scorsi anni, in occasione delle feste, anche questa volta abbiamo deciso di organizzare una staffetta solidale per consentire a tutte e tutti di passare giorni di festa in compagnia”, le parole dell’assessore Erica Antonelli. “mostra sempre il suo volto solidale, in tanti si sono detti disponibili a collaborare a questa iniziativa che ...

