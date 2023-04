Firenze | pusher arrestato in Santa Croce Aveva nascosto la cocaina nelle mutande

Leggi su firenzepost

(Di sabato 1 aprile 2023)23 grammi di. Era in dosi già confezionate. Così uno spacciatore 25enne, tunisino, è statodalla polizia in piazza. Il fermo è avvenuto nel corso dei servizi di controlli straordinari coordinati, come informa una nota della questura, dal questore diMaurizio Auriemma che hanno impegnato polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale