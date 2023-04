Firenze: al Teatro Verdi concerto di Nino D’Angelo (Di sabato 1 aprile 2023) In scaletta non mancheranno successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, e brani dall’ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco Leggi su firenzepost (Di sabato 1 aprile 2023) In scaletta non mancheranno successi come ‘Nu jeans e ‘na maglietta’, ‘Pop corn e patatine’, ma anche ‘Senza giacca e cravatta’ e ‘Jesce sole’, e brani dall’ultimo e fortunato album ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoGoFirenze : Così è (se vi pare) #firenze #eventi - riseupp_ : Non io che ho sognato che Eunwoo voleva parlare con Marco di seoul mafia per chiedergli se poteva esibirsi in un teatro a Firenze ok - connessiopera : Firenze, Teatro del Maggio – Carmen - TommasoChimenti : La recensione di 'In alto mare', #cenacondelitto #compagniadelgiallo #firenze: - TommasoChimenti : 'In alto mare' #cenacondelitto #compagniadelgiallo #firenze -