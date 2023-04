Fioriere fai da te | 22 idee con tutorial da far invidia a tutti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 aprile 2023) . Tutte da copiare Finalmente sta arrivando la bella stagione. Se possiedi un giardino o vuoi semplicemente decorare la tua casa puoi farlo creando con le tue mani delleoriginalissime. In questo modo potrai dare ai tuoi fiori e alle tue piante il look che hai sempre desiderato. Lasciati ispirare dallequi sotto e dopo realizza quella che ti piace di più. Hai solo l’imbarazzo della scelta!fai da te: con il riciclo creativo rendi l’ambiente perfetto per la bella stagione. Ecco tutte leda cui puoi farti ispirare: 1. Composizione di diversi vasi Puoi abbinare vasi di diverso tipo e materiale e successivamente sistemarli nel tuo giardino. 2. Bottiglie Riempi una bottiglia di plastica con del cemento a presa rapida e lascia asciugare all’aria. Dopodichè togli delicatamente la plastica ...