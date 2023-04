Fiorentina | terminato l’intervento di Sirigu al tallone | ecco come è andata

(Di sabato 1 aprile 2023) Salvatore, portiere della, si è operato aldopo il brutto infortunio rimediato in allenamento pochi giorni fa Salvatore, portiere della, si è operato aldopo il brutto infortunio rimediato in allenamento pochi giorni fa.il comunicato del club viola. COMUNICATO – ACF comunica che il calciatore Salvatoreè stato sottoposto, nel tardo pomeriggio di ieri, ad intervento di reinserzione del tendine d’Achille a seguito dell’infortunio occorso durante l’allenamento di sabato scorso. La procedura chirurgica eseguita con tecnica mini-invasiva dal Prof. Attilio Santucci è perfettamente riuscita. Salvatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il percorso ...

Salvatore Sirigu, portiere della, si è operato al tallone dopo il brutto infortunio rimediato in allenamento pochi giorni fa Salvatore Sirigu, portiere della, si è operato al tallone dopo il brutto infortunio rimediato in allenamento pochi giorni fa. Ecco il comunicato del club viola. COMUNICATO - ACF comunica che il calciatore Salvatore Sirigu .... un cammino esaltanteai quarti di finale davanti ai circa 55mila spettatori del Camp Nou,... Domenica alla stessa ora sarà la volta di- Inter, che come il Milan hanno 35 punti in ...Domenica alla stessa ora spazio alla sfida trae Inter giovedì 30 marzo 2023 Nel fine ... un cammino esaltanteai quarti di finale davanti ai circa 55mila spettatori del Camp Nou, ...

Doveva essere un momento di festa, ma purtroppo, nell'allenamento congiunto tra Fiorentina e Seravezza (terminato 5-1), l'infortunio al tendine d'Achille di Sirigu lascia ...