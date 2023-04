Fiorentina, Italiano: 'Punti importanti, ora testa alle Coppe. Pagherò una cena alla squadra perché...' (Di sabato 1 aprile 2023) Queste le parole di Vincenzo Italiano al termine di Inter-Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Noi ci siamo dati l’obiettivo di risalire... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Queste le parole di Vincenzoal termine di Inter-ai microfoni di DAZN: "Noi ci siamo dati l’obiettivo di risalire...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : La Fiorentina di Italiano a un passo da un proprio record storico: 8 vittorie consecutive in partite ufficiali,… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #InterFiorentina, #Italiano commenta la vittoria a San Siro - DiMarzio : #InterFiorentina, #Italiano commenta la vittoria a San Siro - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Italiano: 'Mi tocca pagare la cena alla squadra, ho vinto per la prima volta a San Siro. Si soffre tanto quando non ar… - fcin1908it : Italiano: “Inter grandissima squadra, merito dei ragazzi. Pagherò cena a tutti” -