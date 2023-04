Fiorentina | Bonaventura | «Il gol mi mancava | segnare a San Siro un piacere»

(Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Giacomo Buonaventura dopo la vittoria dellacontro l’Inter a San: «Siamo contenti ma da pensiamo già alla prossima» Giacomo Buonaventura ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il gol che ha deciso la vittoria dellacontro l’Inter. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Oggi è una grande vittoria, vincere contro l’Inter è molto difficile però adesso arriva la parte più importante della stagione. Dobbiamo essere contenti ma da domani pensare già alla prossima». SVOLTA – «A forza di giocare insieme i nuovi si sono inseriti e di conseguenza sono arrivati i risultati. Ora ci aspetta un periodo tosto». FEELING CON SAN– «Sono fortunato perché questa è la Scala del calcio, lo stadio più bello in assoluto. Il gol mie segnarne uno come questo da tre ...

La Fiorentina batte 1-0 l'Inter nell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita il gol di Bonaventura al 53'.

Bonaventura gela Inzaghi, blitz Viola: Inter a picco, è la terza sconfitta di fila La Gazzetta dello Sport

Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – La Fiorentina batte l'Inter 1-0 nell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita il gol di Bonaventura al 53'.