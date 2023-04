Fiorentina, Barone sul nuovo stadio: “Spero di giocare a Firenze durante lavori, contenti del Comune” (Di sabato 1 aprile 2023) L’amministratore delegato della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita del match che vede i viola impegnati a San Siro contro l’Inter. In particolare a tenere banco è stata la situazione legata ai lavori di ristrutturazione del Franchi, dopo che nelle scorse settimane si sono rincorse voci su possibili soluzioni alternative durante i lavori stessi. “Siamo contenti del lavoro svolto dal Comune, non è una situazione facile perchè il nostro stadio è un monumento storico e quindi sottoposto a vincoli – ha spiegato Barone – Sono fiducioso che si possa trovare la soluzione per rimanere a giocare a Firenze, ci sono delle regole e stiamo lavorando insieme.” Tra le possibili ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) L’amministratore delegato della, Joe, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita del match che vede i viola impegnati a San Siro contro l’Inter. In particolare a tenere banco è stata la situazione legata aidi ristrutturazione del Franchi, dopo che nelle scorse settimane si sono rincorse voci su possibili soluzioni alternativestessi. “Siamodel lavoro svolto dal, non è una situazione facile perchè il nostroè un monumento storico e quindi sottoposto a vincoli – ha spiegato– Sono fiducioso che si possa trovare la soluzione per rimanere a, ci sono delle regole e stiamo lavorando insieme.” Tra le possibili ...

