Finlandia domani al voto, in bilico la leader uscente Marin (Di sabato 1 aprile 2023) Finlandia domani al voto con una sfida aperta tra la premier uscente, la socialdemocratica Sanna Marin, la nuova leader della destra nazionalista Rikka Purra, in piena ascesa, e i conservatori della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023)alcon una sfida aperta tra la premier, la socialdemocratica Sanna, la nuovadella destra nazionalista Rikka Purra, in piena ascesa, e i conservatori della ...

Finlandia domani al voto, in bilico la leader uscente Marin

Finlandia domani al voto con una sfida aperta tra la premier uscente, la socialdemocratica Sanna Marin, la nuova leader della destra nazionalista Rikka Purra, in piena ascesa, e i conservatori della ...

La scoperta della sessualità umana. La lettera controcorrente dei vescovi scandinavi

Sessualità umana e questione di genere sono al centro di una lettera controcorrente degli otto prelati che compongono la piccola conferenza episcopale dei paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, ...

Elezioni in Finlandia: domani si vota con Sanna Marin in bilico

🔊 Ascolta l'articolo La premier finlandese Sanna Marin, famosa all'estero e popolare in patria, si trova ad affrontare l'incertezza delle elezioni in Finlandia che si terranno domenica 2 aprile 2023. Nonostante la sua giovane età di 34 anni, è diventata la più giovane premier del mondo nel 2019 e ha guidato con successo il suo ...