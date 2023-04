Finanza | l’overconfidence dei consulenti resta impunito | perciò sbagliano serenamente le previsioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) “Dopo che le cose sono successe, tutti sono capaci di prevederle!”. Si tratta di un rituale psicologico a cui, spesso, ci siamo sottoposti un po’ tutti e che è ancestrale, antropologico. Anche Cicerone diceva: “I troiani sono sapienti sempre in ritardo”. Nel campo della, però, il “senno di poi” si traduce nella credenza, necessaria per fare, che, voltandoci a esaminare il passato, si possano scorgere nei fatti, cosi come si sono succeduti, tendenze presentate come espressione di andamenti sistematici. Cosa succede poi quando, come sta capitando negli ultimi periodi per effetto della ennesima crisi bancaria, quellesono sbagliate? Eventi che gli “esperti” meglio informati (e che quindi hanno esaminato bene il passato) non hanno saputo prevedere diventano quasi inevitabili dopo che sono successi. I guru ...