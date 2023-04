Finale Sinner-Medvedev: la programmazione su Sky di domenica 2 aprile (Di sabato 1 aprile 2023) Come spesso accaduto nel corso degli ultimi anni, quella di domani sarà una domenica con il tennis protagonista. E lo è su Sky Sport, che alle ore 19:00 trasmetterà in diretta la Finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’altoatesino spera di sconfiggere per la prima volta in carriera l’ex numero uno al mondo e conquistare un titolo che gli è scappato due anni fa nella Finale persa contro Hurkacz. Ma durante la giornata ci sarà modo anche di poter ammirare nuovamente le due semifinali, in particolar modo quella vinta dal nostro tennista contro Carlos Alcaraz. Si parte alle 9.15 del mattino con la prima replica, poi sarà il momento dell’altra semiFinale e della Finale di doppio maschile, sempre in replica. Alle 18.30 lo studio pre-partita ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Come spesso accaduto nel corso degli ultimi anni, quella di domani sarà unacon il tennis protagonista. E lo è su Sky Sport, che alle ore 19:00 trasmetterà in diretta ladel Masters 1000 di Miami tra Jannike Daniil. L’altoatesino spera di sconfiggere per la prima volta in carriera l’ex numero uno al mondo e conquistare un titolo che gli è scappato due anni fa nellapersa contro Hurkacz. Ma durante la giornata ci sarà modo anche di poter ammirare nuovamente le due semifinali, in particolar modo quella vinta dal nostro tennista contro Carlos Alcaraz. Si parte alle 9.15 del mattino con la prima replica, poi sarà il momento dell’altra semie delladi doppio maschile, sempre in replica. Alle 18.30 lo studio pre-partita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in rispost… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner si prende la rivincita su Carlos #Alcaraz e torna in finale a Miami al termine di una partita intens… - settalese : RT @bramanti94: EROICO, STOICO, GLACIALE, LEGGENDARIO! JANNIK #SINNER È IN FINALE NEL #MASTER1000 DI MIAMI BATTENDO UN SOVRAUMANO ALCARA… - rosyrickfreddi : RT @WeAreTennisITA: SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in risposta e… -