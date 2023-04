Filma l' incendio invece di aiutare | vittima muore | indagato autore del video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... target059 : Troviamo sta merda che filma anziché aiutare. -

L'sul Grande Raccordo Anulare E' morto in ospedale, dove era ricoverato da quasi due mesi per le ustioni che aveva sul corpo, l'uomo di 53 anni che lo scorso 6 febbraio - sul Grande Raccordo ...... impugna il cellulare e. Nell'obiettivo finisce anche il conducente, pantaloni e giubotto in fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'. Per soccorrere più velocemente l'...L'sul Grande Raccordo Anulare E' morto in ospedale, dove era ricoverato da quasi due mesi per le ustioni che aveva sul corpo, l'uomo di 53 anni che lo scorso 6 febbraio - sul Grande Raccordo ...

Fa il video di un'auto in fiamme invece di prestare soccorso: il guidatore muore per le ustioni RomaToday

La vittima dell'incidente, un uomo di 54 anni, è morto a causa delle ustioni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando il reato di omissione di soccorso a carico dell'autore d ...Un'auto sta andando a fuoco sul Grande Raccordo Anulare di Roma. E' il 6 febbraio scorso. Un uomo esce da una Volkswagen Golf avvolto dalle fiamme. In quel momento passa una macchina che ...