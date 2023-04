Filippo Volandri, Coppa Davis 2023: “Italia, il girone è complicato” (Di sabato 1 aprile 2023) La Nazionale Italiana di tennis ha conosciuto le prossime avversarie che dovrà affrontare nel torneo che mette in palio la tanto sospirata insalatiera che il movimento tennistico nostrano ha alzato una sola volta nella sua storia. Filippo Volandri, capitano della spedizione azzurra, si è esposto sul girone A della Coppa Davis 2023 che vedrà i suoi ragazzi affrontare formazioni temibili come Canada (detentore dell’alloro), Cile e Svezia. Ci vorrà la miglior Italia per staccare il pass alla fase finale della manifestazione che si svolgerà in Spagna, più precisamente a Malaga. Per le sfide del raggruppamento, però, le nostre racchette potranno contare sul supporto del pubblico amico visto che sarà Bologna a ospitare il gruppo in cui è stata sorteggiata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023) La Nazionalena di tennis ha conosciuto le prossime avversarie che dovrà affrontare nel torneo che mette in palio la tanto sospirata insalatiera che il movimento tennistico nostrano ha alzato una sola volta nella sua storia., capitano della spedizione azzurra, si è esposto sulA dellache vedrà i suoi ragazzi affrontare formazioni temibili come Canada (detentore dell’alloro), Cile e Svezia. Ci vorrà la migliorper staccare il pass alla fase finale della manifestazione che si svolgerà in Spagna, più precisamente a Malaga. Per le sfide del raggruppamento, però, le nostre racchette potranno contare sul supporto del pubblico amico visto che sarà Bologna a ospitare il gruppo in cui è stata sorteggiata ...

