Fiandre, un milione in strada per la sfida dei tre giganti: Van Aert - Van der Poel - Pogacar (Di sabato 1 aprile 2023) Non ha l'adrenalina della Sanremo né la popolarità della Roubaix, tantomeno le cotes della Liegi e le salite lunghe del Lombardia: eppure dei cinque Monumenti il Giro delle Fiandre resta quello con l''... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Non ha l'adrenalina della Sanremo né la popolarità della Roubaix, tantomeno le cotes della Liegi e le salite lunghe del Lombardia: eppure dei cinque Monumenti il Giro delleresta quello con l''...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Un milione in strada per la sfida dei tre giganti: Van Aert-Van der Poel-Pogacar #Fiandre - Gazzetta_it : Un milione in strada per la sfida dei tre giganti: Van Aert-Van der Poel-Pogacar #Fiandre -