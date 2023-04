Ferrari, Leclerc e la frase su Sainz che lo ha frenato (Di sabato 1 aprile 2023) MELBOURNE - " Personalmente penso di avere una macchina più da gara, ma questo non giustifica il nostro settimo posto . Dovevamo fare un lavoro migliore con una gestione migliore. Se la Mercedes mi ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 aprile 2023) MELBOURNE - " Personalmente penso di avere una macchina più da gara, ma questo non giustifica il nostro settimo posto . Dovevamo fare un lavoro migliore con una gestione migliore. Se la Mercedes mi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreonNiccolo : @tonaliana Da ora in poi ci chiameremo scuderia ferrari spagnola.... mamma mia a leclerc solo un giro di riscaldamento - TeoBellan : Verstappen in pole position a Melbourne. Dopo di lui le Mercedes di Russell e Hamilton, poi Alonso su Aston Martin.… - galimba21 : RT @_Semino_: Domani la scuderia sarà composta da: Charles leclerc primo pilota Frederic Vasseur team principal Andrea Ferrari fa tutto il… - serieB123 : Leclerc dopo le qualifiche del Gp d’Australia, polemica con la Ferrari: «Settimo perché avevo davanti Sainz»… - lechamilton : RT @F1Daviderusso: Charles #Leclerc: “È da capire perché hanno lasciato Carlos Sainz avanti a me nel T1 quando sapevano che io all’ultimo g… -